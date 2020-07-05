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В селе Териберка нашли еще одно «творчество» тульских вандалов
Фото из группы ВКонтакте "Моя Териберка" | интернет-газета"

В селе Териберка нашли еще одно «творчество» тульских вандалов

Туристы из нашего региона оставили свой след в Мурманской области. Местные жители отнеслись к этому весьма негативно.

В селе Териберка Мурманской области продолжают находить следы пребывания тульских туристов. Фотографии «творчества» туляков опубликовали «ВКонтакте».

Это на скалах возле водопада:

А это на одном из бетонных камней по пути к морю:

Местных жителей очень разозлило такое отношение туристов к чужому краю. Вот, что они пишут в комментариях:

— Если бы найти, кто эти надписи оставил, я бы обратилась к главе администрации Тулы и в полицию. Эта часть людей считает граффити на скалах вполне нормальным явлением. Законодательства, регулирующего наказание за природный вандализм, нет, есть только этическая норма, но у некоторых людей эта норма смещается. И явно не в лучшую сторону .

— Везде наследили, чтобы их все вспоминали недобрым словом.

— Они такой путь проделали на край России, чтобы отметить свой город.

— Ничего криминального, просто некрасиво! Люди приезжают любоваться природой, а не новоиспечёнными художествами. На всех камней и кораблей не хватит. Выделить одну скалу, пишите только без мата и оскорблений!

— Тула, вандализм — это занятие для дикарей. Хотя в данном конкретном случае этот бетонный кусок не должен валяться в тундре. Возможно, вы это хотели сказать. :) А вот на скалах ваши надписи раздражают. Рисуйте в своей Туле на своих домах.

Напомним, ранее появилась информация, что тульские туристы испортили арт-корабль в Териберке, написав на нем краской «Тула город-герой» и «Мы Тула».

 

Друзья, что вы думаете об этой ситуации? Делитесь мнением в комментариях!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:52 +1
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