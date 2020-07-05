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За сутки в Тульской области 70 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области 70 новых случаев коронавируса

За всё время COVID-19 заразились 7046 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Тульской области зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

31 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19.

 
За сутки в России выявлено 6736 случаев коронавируса, зафиксировано 134 летальных исхода. Выздоровел 3 871 человек.
 
 
За всё время в стране выявили 681 251 случай коронавируса, зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.
Сюжет: Коронавирус
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