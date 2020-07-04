В Туле победителям викторины «Наша Конституция» вручили подарки
Свои подарки сегодня получили десять человек.
Сегодня, 4 июля после подведения итогов викторины «Наша Конституция» и объявления выигрышных номеров анкет, в торжественной обстановке вручили победителям ключи от квартиры и новеньких автомобилей.
Как рассказала председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова, участниками викторины стали 419 777 жителей области и из них в 343 171 анкете были заполнены верные ответы.
Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. В этот же период проводилась викторина «Наша Конституция», которая была призвана привлечь внимание к истории создания главного документа страны, к основным статьям Конституции.
А 2 июля, после завершения общероссийского голосования в 18.00 в прямом эфире в группе ВКонтакте «Наша Конституция» провели распределение подарков среди тех, кто верно ответил на все пять вопросов викторины.
Ниже мы продублируем вопросы и дадим на них верные ответы для тех, кто не участвовал в викторине или хочет проверить правильность своих ответов.
- Что такое Конституция? – Основной закон страны.
- В каком году была принята действующая Конституция РФ? – В 1993 году.
- Как была принята действующая Конституция РФ? – На всенародном референдуме.
- Сколько статей в действующей Конституции РФ? – 137 статей.
- Когда отмечается День Конституции РФ? – 12 декабря.
И вот сегодня десять участников викторины «Наша Конституция» получили свои подарки. Первым, кто получил свой выигрыш, стала тулячка Елена Кострикина. Ее анкета с номером 1108649 стала выигрышной.
Она и ее семья получили двухкомнатную квартиру с видом на парк на ул. Генерала Маргелова. Она приехала получать ключи от квартиры вместе с мужем, сыном и его женой и тетей. Все они очень радовались выигрышу и не скрывали эмоций.
Далее свой выигрыш получили следующие победители викторины:
Автомобили Lada Granta достались: Оксане Антипова, Марине Хлустиковой, Сергею Мещерякову, Елене Купрюниной, Сергею Коныгину.
Автомобили Lada Vesta получили: Людмила Минаждинова, Ирина Родионова, Дмитрий Ткачев и Светлана Фефилова.
Но работа еще продолжается, и еще не все участники с выигрышными номерами анкет получили свои подарки.
Если вы стали победителем викторины «Наша Конституция», то узнать, как можно получить подарок можно, позвонив в рабочий день по телефонам: +7 (910) 550-12-20; +7 (910) 550-21-20; +7 (4872) 55-46-50.