В Туле победителям викторины «Наша Конституция» вручили подарки

Свои подарки сегодня получили десять человек.

Сегодня, 4 июля после подведения итогов викторины «Наша Конституция» и объявления выигрышных номеров анкет, в торжественной обстановке вручили победителям ключи от квартиры и новеньких автомобилей.

Как рассказала председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова, участниками викторины стали 419 777 жителей области и из них в 343 171 анкете были заполнены верные ответы.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. В этот же период проводилась викторина «Наша Конституция», которая была призвана привлечь внимание к истории создания главного документа страны, к основным статьям Конституции.

А 2 июля, после завершения общероссийского голосования в 18.00 в прямом эфире в группе ВКонтакте «Наша Конституция» провели распределение подарков среди тех, кто верно ответил на все пять вопросов викторины.

Ниже мы продублируем вопросы и дадим на них верные ответы для тех, кто не участвовал в викторине или хочет проверить правильность своих ответов.

Что такое Конституция? – Основной закон страны.

– Основной закон страны. В каком году была принята действующая Конституция РФ? – В 1993 году.

– В 1993 году. Как была принята действующая Конституция РФ? – На всенародном референдуме.

На всенародном референдуме. Сколько статей в действующей Конституции РФ? – 137 статей.

137 статей. Когда отмечается День Конституции РФ? – 12 декабря.

И вот сегодня десять участников викторины «Наша Конституция» получили свои подарки. Первым, кто получил свой выигрыш, стала тулячка Елена Кострикина. Ее анкета с номером 1108649 стала выигрышной.

Она и ее семья получили двухкомнатную квартиру с видом на парк на ул. Генерала Маргелова. Она приехала получать ключи от квартиры вместе с мужем, сыном и его женой и тетей. Все они очень радовались выигрышу и не скрывали эмоций.

Далее свой выигрыш получили следующие победители викторины:

Автомобили Lada Granta достались: Оксане Антипова, Марине Хлустиковой, Сергею Мещерякову, Елене Купрюниной, Сергею Коныгину.

Автомобили Lada Vesta получили: Людмила Минаждинова, Ирина Родионова, Дмитрий Ткачев и Светлана Фефилова.

Но работа еще продолжается, и еще не все участники с выигрышными номерами анкет получили свои подарки.

Если вы стали победителем викторины «Наша Конституция», то узнать, как можно получить подарок можно, позвонив в рабочий день по телефонам: +7 (910) 550-12-20; +7 (910) 550-21-20; +7 (4872) 55-46-50.