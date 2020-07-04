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Победившая в викторине «Наша Конституция» участница получила ключи от квартиры

Победившая в викторине «Наша Конституция» участница получила ключи от квартиры

2 июля провели распределение подарков среди тех, кто верно ответил на все пять вопросов викторины.

Сегодня, 4 июля проводилось распределение подарков между участниками викторины «Наша Конституция», которые верно ответили на все пять вопросов в анкете.

Напомним, поучаствовать в викторине мог любой желающий. В анкете нужно было верно ответить на пять вопросов об Основном законе России, указать номер телефона для связи, и опустить заполненную анкету в специальный короб.

А 2 июля, после завершения общероссийского голосования в 18.00 в прямом эфире в группе ВКонтакте «Наша Конституция» провели распределение подарков среди тех, кто верно ответил на все пять вопросов викторины. Главный приз был двухкомнатная квартира с видом на парк на ул. Генерала Маргелова.

Как рассказала председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова, участниками викторины стали 419 777 жителей области и из них в 343 171 анкете были заполнены верные ответы.

И вот одна из счастливых анкет оказалась под номером 1108649. Ее заполнила 44-летняя тулячка Елена Кострикина. Как рассказала женщина, первой ее реакцией был шок. Она не могла поверить в свое счастье.

Елена Кострикина

«Я до сих пор не могу поверить, что я выиграла целую квартиру! Я не могла прийти в себя еще два дня – отходила от радостного шока. Когда я заполняла анкету, надеялась, что хоть небольшой подарок, но мне удастся получить, хотя бы фитнес-браслет. Но никак не рассчитывала забрать главный подарок».

Женщина также поделилась, как узнала о своем выигрыше.  

«Я сама решила узнать, выиграла ли я что-то или нет. Проверяла и перепроверяла по одной цифре. Со мной рядом находилась тетя, мы вместе с ней проверяли номера. И я не могла поверить, когда поняла, что мы выиграли. Потом вернулся муж с работы, я попыталась рассказать о произошедшем, но, видимо от переизбытка моих чувств, я не смогла ему с первого раза объяснить, почему я так радуюсь».

Елена Кострикина так ярко реагирует на произошедшее, потому что в их семье остро стоял «квартирный вопрос».

«Я работаю водителем трамвая с 1999 года, так что самостоятельно мы бы не смогли приобрести такую квартиру. Мы жили в коммуналке в одной комнате вчетвером: я, муж и сын с гражданской женой. Так что я не перестаю радоваться тому, что нам с семьей так повезло – мы выиграли квартиру!».

А в конце Елена добавляет, что планов о том, что она хочет сделать с квартирой, пока нет, нужно осознать, какой подарок им достался!

Если вы стали победителем викторины «Наша Конституция», то узнать, как можно получить подарок можно, позвонив в рабочий день по телефонам: +7 (910) 550-12-20; +7 (910) 550-21-20; +7 (4872) 55-46-50.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 21:00 −4
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