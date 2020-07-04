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Лиза Алерт просит у туляков помощи в поиске пенсионера

Лиза Алерт просит у туляков помощи в поиске пенсионера

Мужчина пропал 27 июня 2020 года.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 88-летнего Алексея Амосова, который пропал в Зареченском районе Тулы 27 июня 2020 года.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы седые с залысиной, стрижка короткая, глаза серо-зеленые.

Одежда: голубой жилет, серо-зеленые брюки, футболка, черные ботинки.

Дочь Алексея Амосова и волонтер Лиза Алерт записали видеообращение к тулякам: 

Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея Амосова, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

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