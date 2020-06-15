Участники викторины «Наша Конституция» в Тульской области могут выиграть квартиру в Туле или машину

Викторину проводит ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области». Итоги викторины будут подведены в прямом эфире 2 июля 2020 года.

15 июня 2020 года организаторы презентовали викторину «Наша Конституция».

Провести ее предложила староста поселка Красный Яр из Киреевского района Лилия Стрекалова еще в марте этого года на одном из заседаний правления ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области». Идею старосты – провести викторину в день голосования среди участников на знание Конституции страны, а знатоков поощрить памятными подарками – поддержали.

– Мы определили для себя цель этой викторины – привлечь внимание граждан к истории создания Конституции, ее развитию. И решили, что эта викторина пройдет в дни общероссийского голосования, – говорит Марина Карташова, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин определил период голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля 2020 года. Викторина «Наша Конституция» пройдет в это время.

Подобные викторины, кстати, пройдут в более чем 30 регионах страны.

По словам Марины Карташовой, был создан оргкомитет викторины, в который вошли представители муниципальных образований региона, общественности и СМИ. Уже разработаны и утверждены вопросы для участников викторины, напечатаны анкеты, а условия проведения размещены на официальном сайте «Совета муниципальных образований Тульской области» или в группе ВКонтакте.

Участвовать в викторине может любой гражданин России, достигший 18 лет. Что нужно для участия:

– получить анкету. Каждая анкета имеет индивидуальный номер и QR-код. Анкету можно взять по месту своей работы – на предприятиях и организациях – партнерах викторины. Анкеты будут раздавать также волонтеры, в том числе старшие по домам и председатели ТОСов. А в период проведения голосования – с 25 июня по 1 июля – на входе в избирательные участки.

– заполнить анкету. Она состоит из трех частей. На всех трех частях надо указать номер своего мобильного телефона. Одну часть анкеты участник голосования оставляет себе. Вторая часть – опросная. Содержит 5 вопросов о Конституции РФ. Чтобы ответить на них правильно, не запрещается использовать справочную литературу. Третья часть анкеты – согласие на участие в викторине.

– опустить две части анкеты в специальный бокс в пунктах приема анкет. Их в регионе будет создано 873 – рядом с участками для голосования.

К участию в викторине принимаются только те анкеты, где указан номер мобильного телефона и даны правильные ответы на все пять вопросов викторины.

Кто будет проверять правильность заполнения анкет? Для этого созданы комиссии в каждом муниципальном образовании региона.

Итоги викторины будут подведены 2 июля 2020 года.

Итоги викторины будут подведены 2 июля 2020 года.

А теперь самое приятное – победителей викторины ждут ценные подарки.

– 24 июня на официальном сайте будет размещен полный список подарков. Среди них квартира в Туле, 10 новых автомобилей и еще 1500 полезных вещей, это телевизоры, планшеты, смартфоны, фитнес-браслеты, – пояснила Ирина Матыженкова, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области». – Партнерами викторины выступили представители бизнес-сообщества Тульской области.

В одном из этих домов располагается квартира для победителя викторины

Машины для победителей викторины уже припаркованы на стоянке автосалона

Выдавать подарки победителям викторины будут в ассоциации при предъявлении отрывного купона анкеты и паспорта.

Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области, член оргкомитета викторины, считает, что опыт проведения такого мероприятия уникальный.

– Мы выступаем за полную прозрачность в распределении подарков среди победителей викторины и предлагаем сделать это в прямом эфире в официальной группе в vk, – заявил Ярослав Муравский.

P. S. Вот так выглядит квартира, которая достанется победителю викторины.