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В Тульской области стартовала региональная викторина «Наша Конституция»

В Тульской области стартовала региональная викторина «Наша Конституция»

Участвуя в ней, можно получить ценные подарки – от смартфона до квартиры.

Президент РФ Владимир Путин определил период голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Викторина «Наша Конституция» проходит в это же время. И это не случайно.
Еще в марте на Совете муниципальных образований Тульской области решили, что Основной закон, по которому живет государство и живут его граждане, – очень важный документ. Привлечь внимание к истории его создания, к основным статьям Конституции, проверить свои знания и призвана викторина «Наша Конституция».

Участвовать в викторине может любой гражданин России, достигший 18 лет.

Что нужно для участия:

• получить анкету. Каждая анкета имеет индивидуальный номер и QR-код. Анкету можно взять по месту своей работы, у старших по домам, руководителей ТОСов. Анкеты раздают волонтеры на входе в избирательные участки,

• заполнить анкету, обязательно указав номер своего мобильного телефона и ответив на вопросы викторины,

• опустить отрывные части анкеты в специальный бокс в пунктах приема анкет. Их в регионе будет создано 873 – рядом с участками для голосования.


Члены оргкомитета викторины побывали на нескольких участках и проверили готовность к проведению викторины.

– На входе каждого участка есть столы, где можно взять анкету, –  пояснила Ирина Матыженкова, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области». – Викторина «Наша Конституция» содержит пять вопросов разной степени сложности. Можно пользоваться различными источниками, ведь главная цель – вызвать интерес к документу.

Организаторы рассчитывают, что анкет с правильными ответами будет много.

– Ежедневно из боксов будут вынимать анкеты. Проверять правильность заполнения анкет будут специально созданные комиссии в каждом муниципальном образовании региона, – пояснила Ирина Матыженкова. – Каждый день мы будем составлять реестр правильных анкет.

Авторы анкет с правильными ответами могут претендовать на поощрение – полторы тысячи подарков, среди которых телефоны, планшеты и телевизоры. А кто-то даже сможет стать обладателем одного из десяти автомобилей или главного подарка – квартиры в Туле.

Подведение итогов викторины пройдет на следующий день после завершения Общероссийского голосования – 2 июля.

Распределение подарков можно будет наблюдать в режиме онлайн в группе «Наша викторина» в социальной сети «ВКонтакте». 

– В группе «Наша Конституция» в социальной сети «ВКонтакте» любой туляк может сверить уникальный номер своей анкеты (для этого надо сохранить отрывную часть анкеты) со списком победителей викторины, узнать, какой подарок он получит и где именно. Подарки Совет муниципальных образований Тульской области будет выдавать в две смены, с 8.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00, – сказала Ирина Матыженкова.

Подробная информация о викторине размещена и на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» и в группе «Наша Конституция» в социальной сети ВКонтакте.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 18:08 −11
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Люди
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