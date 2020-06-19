Тульская «медсестра в купальнике» сменила защитный костюм на спортивную форму

Фото: instagram.com/nadinzhuk.

Историю тульской медсестры Нади Жуковой, неожиданно прославившейся на весь мир после фото в «купальнике» и защитном костюме, знают очень многие (но если вы вдруг не в курсе, читайте здесь).

Сегодня российский бренд ZASPORT объявил о сотрудничестве с девушкой.

В интервью сайту Надя рассказала, что ей 23 года, и медиком она мечтала стать с детства.

- Их-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Я работаю постовой сестрой: прихожу обычно к 7.30, в 8.00 начинается смена. Мы с напарницей измеряем температуру, давление у пациентов, проводим необходимые процедуры, делаем инъекции, раздаем лекарства. В защитной одежде, в очках мы все выглядим одинаково, если успеваем, то пишем прямо на защитном костюме свое имя маркером. Меня многие больные узнают по фразе «на здоровье», которую я обычно произношу вместо «спасибо» и «до свидания». И еще говорят, что у меня легкая рука – уколы, капельницы ставлю практически безболезненно, - рассказала Надежда.

Девушка призналась, что ей до сих пор неловко говорить об истории с фото в купальнике.

- Сейчас я понимаю, в какой день было сделано то самое фото, но как эта информация так быстро распространилась по сети – для меня до сих пор загадка. Помню, я пришла со смены, а мне скидывают ссылку на публикацию. Я себя узнала и сразу закрыла свои аккаунты в соцсетях, но не почистила кэш ВКонтакте – там сохранились несколько фото, которые в итоге и попали в СМИ.

Конечно, я не была готова к такому вниманию. Я просто не брала трубку с незнакомых номеров, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться.

Журналисты звонили моим друзьям, пытались разузнать какую-то информацию обо мне. В одной из групп в соцсетях даже разместили мое фото с подписью “Пропала девушка, помогите найти”. Это все было просто ужасно. Что мне помогло в тот момент? Работа! Я продолжала ходить на смены, и очень приятно, что меня поддержали мои коллеги, весь коллектив. Они подбадривали: “Не переживай! Ты красотка!» Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области – спасибо им огромное! Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме, это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить.

К слову, Надя обратила внимание, что тогда она была не в купальнике, а в спортивном топе и шортах.

Девушка также отметила, что ее цель — стать хорошим врачом и помогать людям.

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