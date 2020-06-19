Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 19 июня
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области 90 новых случаев коронавируса. Он подтвержден у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
За всё время статистика в регионе такова:
Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области. Больше всего зараженных в Туле, Новомосковске, Узловой, Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:
На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.