Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 19 июня

За сутки в Тульской области 90 новых случаев коронавируса. Он подтвержден у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

За всё время статистика в регионе такова:

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области. Больше всего зараженных в Туле, Новомосковске, Узловой, Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.