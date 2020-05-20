Слава тульской медсестры в купальнике вышла на мировой уровень

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О неизвестной до сих пор девушке написали The Sun и New York Post.

А вот депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, поступок девушки неадекватным. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы»

Онищенко считает, что «психический статус» больных с температурой не расположен «к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела».

При этом депутат отметил, что ситуацию нужно рассматривать со всех сторон и не стоит только осуждать медсестру — следует задуматься о том, чтобы такие комбинезоны делать более комфортными.

Напомним, в СМИ и интернет-пабликах появился снимок, сделанный в инфекционном госпитале Тульской областной больницы, — одна из медсестер пришла к пациентам, надев защитный костюм поверх купальника.

Защита, в которой работают медики, практически не пропускает воздух — находясь в ней несколько часов подряд, врачи и медсестры страдают от жары. Возможно, девушка не рассчитывала, что костюм окажется слишком прозрачным.

Как сообщил областной минздрав, к возмутительнице мужского спокойствия было применено дисциплинарное взыскание — девушке объявили выговор, а с персоналом провели разъяснительную беседу, напомнив обязательные требования к внешнему виду.