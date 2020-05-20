новости
новости
Регистрация
Слава тульской медсестры в купальнике вышла на мировой уровень
Фото: vk.com/tulaproletarskii/

Слава тульской медсестры в купальнике вышла на мировой уровень

О неизвестной до сих пор девушке написали The Sun и New York Post.

Неизвестная медсестра из Тулы, которая пришла в мужскую палату в слишком прозрачном защитном костюме, сквозь который просвечивал купальник, прославилась и за пределам России. Фото девушки разместили у себя британский таблоид The Sun и одна из крупнейших американских газет New York Post. Последняя, кстати, назвала ее «горячей медсестрой».
 
А вот депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, поступок девушки неадекватным. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».
Онищенко считает, что «психический статус» больных с температурой не расположен «к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела».
При этом депутат отметил, что ситуацию нужно рассматривать со всех сторон и не стоит только осуждать медсестру — следует задуматься о том, чтобы такие комбинезоны делать более комфортными.
 
Напомним, в СМИ и интернет-пабликах появился снимок, сделанный в инфекционном госпитале Тульской областной больницы, — одна из медсестер пришла к пациентам, надев защитный костюм поверх купальника.
 
Защита, в которой работают медики, практически не пропускает воздух — находясь в ней несколько часов подряд, врачи и медсестры страдают от жары. Возможно, девушка не рассчитывала, что костюм окажется слишком прозрачным.
 
Как сообщил областной минздрав, к возмутительнице мужского спокойствия было применено дисциплинарное взыскание — девушке объявили выговор, а с персоналом провели разъяснительную беседу, напомнив обязательные требования к внешнему виду.
 
Кстати, девушку уже зовут на высокооплачиваемую работу модели.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 22:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
медсестра в купальникемедсестра
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки смогут получать услуги банков через портал Госуслуг
Туляки смогут получать услуги банков через портал Госуслуг
Где в Туле отключат электроэнергию 21 мая
Где в Туле отключат электроэнергию 21 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.