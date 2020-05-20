Фото: vk.com/tulaproletarskii/
Слава тульской медсестры в купальнике вышла на мировой уровень
О неизвестной до сих пор девушке написали The Sun и New York Post.
Неизвестная медсестра из Тулы, которая пришла в мужскую палату в слишком прозрачном защитном костюме, сквозь который просвечивал купальник, прославилась и за пределам России. Фото девушки разместили у себя британский таблоид The Sun и одна из крупнейших американских газет New York Post. Последняя, кстати, назвала ее «горячей медсестрой».
А вот депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, поступок девушки неадекватным. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».
Онищенко считает, что «психический статус» больных с температурой не расположен «к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела».
При этом депутат отметил, что ситуацию нужно рассматривать со всех сторон и не стоит только осуждать медсестру — следует задуматься о том, чтобы такие комбинезоны делать более комфортными.
Напомним, в СМИ и интернет-пабликах появился снимок, сделанный в инфекционном госпитале Тульской областной больницы, — одна из медсестер пришла к пациентам, надев защитный костюм поверх купальника.
Защита, в которой работают медики, практически не пропускает воздух — находясь в ней несколько часов подряд, врачи и медсестры страдают от жары. Возможно, девушка не рассчитывала, что костюм окажется слишком прозрачным.
Как сообщил областной минздрав, к возмутительнице мужского спокойствия было применено дисциплинарное взыскание — девушке объявили выговор, а с персоналом провели разъяснительную беседу, напомнив обязательные требования к внешнему виду.
Кстати, девушку уже зовут на высокооплачиваемую работу модели.
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