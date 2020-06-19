новости
новости
Регистрация
В Тульской области умерли еще четверо пациентов с коронавирусом

В Тульской области умерли еще четверо пациентов с коронавирусом

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой и Щекинского района в возрасте от 40 до 82 лет. У трех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом за всё время в Тульской области умерли 75 человек с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области 90 новых случаев COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 90 новых случаев COVID-19
сегодня, в 10:28, 18 1949 0
За нарушение режима повышенной готовности туляков оштрафовали более чем на 6,5 млн рублей
Жизнь Тулы и области
За нарушение режима повышенной готовности туляков оштрафовали более чем на 6,5 млн рублей
сегодня, в 10:15, 38 720 -1
Студент-медик ТулГУ о работе в Коммунарке: «Мы круглые сутки находимся в полной боевой готовности»
Жизнь Тулы и области
Студент-медик ТулГУ о работе в Коммунарке: «Мы круглые сутки находимся в полной боевой готовности»
вчера, в 22:33, 62 3711 7
Как долго делается анализ на коронавирус? Отвечает тульский минздрав
Жизнь Тулы и области
Как долго делается анализ на коронавирус? Отвечает тульский минздрав
вчера, в 19:39, 114 6124 -25
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусаумерли с коронавирусом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская «медсестра в купальнике» сменила защитный костюм на спортивную форму
Тульская «медсестра в купальнике» сменила защитный костюм на спортивную форму
В Тульской области 90 новых случаев COVID-19
В Тульской области 90 новых случаев COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.