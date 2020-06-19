В Тульской области умерли еще четверо пациентов с коронавирусом

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой и Щекинского района в возрасте от 40 до 82 лет. У трех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом за всё время в Тульской области умерли 75 человек с коронавирусом.