В Тульской области умерли еще четверо пациентов с коронавирусом
Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой и Щекинского района в возрасте от 40 до 82 лет. У трех пациентов в анамнезе хронические заболевания.
Таким образом за всё время в Тульской области умерли 75 человек с коронавирусом.
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