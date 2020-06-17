В Тульской области выявлен 91 новый случай коронавируса

Фото из архива Myslo.

За весь период коронавирусной инфекцией заразились 5620 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

За последние сутки в России выявлено 7 843 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2 494 случая (31,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровели 304 342 человека.