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В выходные туляков ждет резкое похолодание

В выходные туляков ждет резкое похолодание

Воздух остынет более чем на 10 градусов.

О похолодании в столице предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

– В субботу днем температура воздуха еще будет на отметках +27…+29 градусов, но возможны дожди, а в воскресенье ждем не выше +23, это будет ощутимое понижение температуры, — приводит слова метеоролога «Российская газета».

По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.

По прогнозам гидрометцентра, в Тульской области тоже похолодает уже в воскресенье, а в понедельник будет совсем уже не лето:

 
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