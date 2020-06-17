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В Тульской области за сутки умерли еще три человека с коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки умерли еще три человека с коронавирусом

Это две женщины и один мужчина.

Об этом сообщил региональный оперштаб.

Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Богородицка 69 и 74 лет и 68-летний житель Венева, у которого в анамнезе заболевание сердечно-сосудистой системы.

Согласно официальной статистике, всего от коронавирусной инфекции в регионе умерли 67 человек.

 
Сюжет: Коронавирус
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