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В Тульской области река Веневка вышла из берегов и подтопила мост
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области река Веневка вышла из берегов и подтопила мост

Нарушено прямое транспортное сообщение с двумя населенными пунктами.

4 июня в 7.45 в МЧС сообщили о подтоплении низководного моста у населенного пункта Слобода Стрелецкая Веневского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, в реке Веневка из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды.

Нарушено прямое транспортное сообщение с двумя населенными пунктами: Нижняя Слобода и Верхняя Слобода.

Сообщается, что социально значимых объектов в зоне подтопления нет. Есть объездной путь через населенный пункт Озеренская.

На месте подтопления находятся представители администрации Веневского района и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Отметим, что из-за ливней из берегов также вышла река Шиворонь, в результате чего в селе Дедилово Киреевского района затопило огороды.

Сюжет: Ливни и грозы в мае-июне 2020 года
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Автор: Кристина Вернигорина
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