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Паводок в Тульской области: сотрудники МЧС рассказали о последствиях
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Паводок в Тульской области: сотрудники МЧС рассказали о последствиях

За текущую неделю в регионе выпало почти две месячные нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, с 28 мая по 5 июня в Тульской области проходит мощный циклон, который сопровождается проливными дождями – за текущую неделю выпало 1,5-2 месячные нормы осадков. Больше всего пострадали Узловской и Киреевский районы.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области подвели предварительные итоги паводка.

Размыто два участка дороги: 31 мая размыло дорогу в деревне Слобода Дубенского района, 4 июня – дорогу «Ханино – Красное Михайлово» в Суворовском районе.

Подтоплено 56 приусадебных участков: один в Узловой и 55 – в селе Дедилово Киреевского района. Силами МЧС России и администрации проводится частичная очистка русла реки Шиворонь в Киреевском районе. Готов к развертыванию пункт временного размещения.

Подтоплен один низководный мост у населенного пункта Стрелецкая  Слобода Веневского района, нарушено прямое транспортное сообщение с двумя населенными пунктами в которых проживают 36 человек. Имеется объездной путь протяженностью 6,5 километров, на месте дежурит пожарный расчёт.

Согласно прогнозам, действие циклона должно закончиться 7 июня. Сил и средств достаточно. Ситуация находится на контроле правительства Тульской области, местных администраций и регионального ГУ МЧС России.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:46 +2
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