Последствия ливней: В Дедилово Тульской области до сих пор подтоплены 12 участков

Фото из архива Myslo и пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Напомним, из-за сильных ливней 4 июня в селе Дедилово Киреевского района подтопило 55 приусадебных участков. Всё, что было высажено на огородах у местных жителей, смыло водой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, по состоянию на 7 июня освобождено от воды 43 участка. Спасатели и сотрудники местной администрации очищают русло реки Шиворонь.

- Продолжается откачка воды с помощью мотопомпы. Ранее были распилены и убраны из русла реки 12 деревьев, препятствующие протоку течения воды. Продолжается адресная работа с населением. В случае ухудшения обстановки готов к развертыванию пункт временного размещения, — сообщили в ведомстве.