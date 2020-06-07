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Последствия ливней: В Дедилово Тульской области до сих пор подтоплены 12 участков
Фото из архива Myslo и пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Последствия ливней: В Дедилово Тульской области до сих пор подтоплены 12 участков

Об обстановке в населенном пункте рассказало региональное МЧС.

Напомним, из-за сильных ливней 4 июня в селе Дедилово Киреевского района подтопило 55 приусадебных участков. Всё, что было высажено на огородах у местных жителей, смыло водой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, по состоянию на 7 июня освобождено от воды 43 участка. Спасатели и сотрудники местной администрации очищают русло реки Шиворонь.

- Продолжается откачка воды с помощью мотопомпы. Ранее были распилены и убраны из русла реки 12 деревьев, препятствующие протоку течения воды. Продолжается адресная работа с населением. В случае ухудшения обстановки готов к развертыванию пункт временного размещения, — сообщили в ведомстве.

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МЧС расчищает русло реки в с.Дедилово, Фото: 1
МЧС расчищает русло реки в с.Дедилово, Фото: 2
МЧС расчищает русло реки в с.Дедилово, Фото: 3
МЧС расчищает русло реки в с.Дедилово, Фото: 4
МЧС расчищает русло реки в с.Дедилово, Фото: 5
МЧС расчищает русло реки в с.Дедилово, Фото: 6
МЧС расчищает русло реки в с.Дедилово, Фото: 7
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Сюжет: Ливни и грозы в мае-июне 2020 года
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:53 +3
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