В Тульской области 110 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 7 человек работают в столичном регионе или прибыли оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее. Все своевременно изолированы.

Всего же за последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов, выздоровело 8 666 человек.