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Затопило мебельный магазин: В Узловой «поплыли» диваны
Фото из группы ВКонтакте "Мебель в Узловой / Мебель в Богородицке".

Затопило мебельный магазин: В Узловой «поплыли» диваны

Торговая точка, расположенная на цокольном этаже в жилом доме, превратилась в бассейн.

Накануне в Узловой выпала почти двухмесячная норма осадков. Затопило дворы, квартиры, улицы. Это стало проблемой не только для местных жителей, но и для предпринимателей. Так, из-за сильных ливней под водой оказался подвал дома на ул. Заводской, 12. Это обернулось настоящим бедствием для мебельного магазина, расположенного на цокольном этаже. Он превратился в бассейн глубиной 1 метр.

- Но пловцами оказались диваны, журнальные столы, картины, гостиные, детские… Многолетняя проблема, о которой жильцы дома и владельцы магазинов, находящихся в здании, а также руководство нашего салона, неоднократно сообщали коммунальным службам, управляющим компаниям и администрации города, привела к данным последствиям.

Подвал дома номер 12 на протяжении многих лет практически всегда подтоплен (а в дождливую погоду затоплен), и в подъездах, в квартирах, а также в магазинах часто стоит запах канализации, — рассказали владельцы мебельного салона в своей группе ВКонтакте.

Сотрудники торговой точки собираются предпринять более серьезные меры для решения данного вопроса «нежели бесполезные заявления и обращения в коммунальные службы».

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Автор: Кристина Вернигорина
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