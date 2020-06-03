Река вышла из берегов и затопила огороды в Дедилово Тульской области

Сначала сильный град, а за ним проливные дожди обрушились на село 3 июня. Больше десятка домовладений оказались под водой.

Сейчас в селе Дедилово работают сотрудники МЧС. В ведомстве уточнили, что в зоне бедствия оказались 11 приусадебных участков, которые расположены в низменности. Причиной ЧП стали обильные осадки.

Днем на село обрушился сильный град, а затем его сменил дождь. Из-за этого река Шиворонь вышла из берегов и затопила огороды. Вода уничтожила все посаженные на грядках овощи и ягоды.

На месте подтопления находятся представители администрации Киреевского района и оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области. Ситуация находится на контроле администрации Киреевского района и Главного управления МЧС России по Тульской области.

Согласно данным сайта pogodaiklimat.ru, за первые три дня июня в Тульской области выпала половина месячной нормы осадков (33 из 76 мм): 1 июня – 4 мм, 2 июня – 13 мм и 3 июня – 16 мм. На последний день мая пришлось 18 мм осадков.

Ожидается, что дожди продлятся до конца недели. К выходным воздух в центральных регионах России прогреется до 22- 25 градусов.

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