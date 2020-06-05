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В Тульской области с моста сошла вода – через реку Веневка открыто движение
Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

В Тульской области с моста сошла вода – через реку Веневка открыто движение

Из-за сильных ливней река вышла из берегов и затопила переправу.

Около суток жители Пушкарской слободы в Веневском районе оставались отрезаны от мира. Накануне из-за сильных ливней река Веневка вышла из берегов и затопила низководный мост. 


Вот так выглядел мост утром 4 июня.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, утром 5 июня транспортное сообщение по мосту было восстановлено.

Сюжет: Ливни и грозы в мае-июне 2020 года
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Автор: Кристина Вернигорина
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