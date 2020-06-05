В Тульской области с моста сошла вода – через реку Веневка открыто движение

Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Из-за сильных ливней река вышла из берегов и затопила переправу.

Около суток жители Пушкарской слободы в Веневском районе оставались отрезаны от мира. Накануне из-за сильных ливней река Веневка вышла из берегов и затопила низководный мост.



Вот так выглядел мост утром 4 июня.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, утром 5 июня транспортное сообщение по мосту было восстановлено.