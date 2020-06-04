Потоп в Узловой: За сутки в городе выпала почти двухмесячная норма осадков

Фото из группы ВКонтакте "Узловая | Слухи".

Это больше всего по области.

В Узловой за сутки выпала почти двухмесячная норма осадков — 189%. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Так, 3 июня зафиксировано 128 мм осадков, 4-го — пока 6 мм.

Остальным городам региона «досталось» меньше дождей. Для сравнения:

Метеостанция Количество осадков 3.06, мм Количество осадков 4.06 (ночь), мм Месячная норма осадков июнь % от месячной нормы Тула 16 7 81 28 Алексин 5 6 62 18 Суворов 9 0 79 11 Плавск 8 0,7 75 12 Волово 17 7 73 33 Узловая 128 6 71 189 Ефремов 26 0 76 34

По прогнозам синоптиков, ливни, град и грозы в некоторых районах Тульской области ожидаются 5 июня. 6 и 7 июня дожди будут кратковременными.

Специалисты отмечают, что с каждым днем количество осадков будет уменьшаться, а температура воздуха повышаться. Так, к воскресенью она достигнет +27°С.

Накануне на Узловую обрушились сильные ливни. Магазины на цокольных этажах, дворы, дороги и тротуары оказались подтоплены. На ул. Первомайской районного центра вода размыла пешеходную зону. Уровень воды в некоторых местах поднялся почти до метра! А на улицу Котовского поток воды принес на тротуар карасей.

Самые затопленные участки в городе - на улице Садовой, Горького, плотине Трестовского пруда.

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