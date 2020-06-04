Потоп в Узловой: За сутки в городе выпала почти двухмесячная норма осадков
Это больше всего по области.
В Узловой за сутки выпала почти двухмесячная норма осадков — 189%. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Так, 3 июня зафиксировано 128 мм осадков, 4-го — пока 6 мм.
Остальным городам региона «досталось» меньше дождей. Для сравнения:
|Метеостанция
|Количество осадков 3.06, мм
|Количество осадков 4.06 (ночь), мм
|Месячная норма осадков июнь
|
% от месячной нормы
|Тула
|16
|7
|81
|28
|Алексин
|5
|6
|62
|18
|Суворов
|9
|0
|79
|11
|Плавск
|8
|0,7
|75
|12
|Волово
|17
|7
|73
|33
|Узловая
|128
|6
|71
|189
|Ефремов
|26
|0
|76
|34
По прогнозам синоптиков, ливни, град и грозы в некоторых районах Тульской области ожидаются 5 июня. 6 и 7 июня дожди будут кратковременными.
Специалисты отмечают, что с каждым днем количество осадков будет уменьшаться, а температура воздуха повышаться. Так, к воскресенью она достигнет +27°С.
Накануне на Узловую обрушились сильные ливни. Магазины на цокольных этажах, дворы, дороги и тротуары оказались подтоплены. На ул. Первомайской районного центра вода размыла пешеходную зону. Уровень воды в некоторых местах поднялся почти до метра! А на улицу Котовского поток воды принес на тротуар карасей.
Самые затопленные участки в городе - на улице Садовой, Горького, плотине Трестовского пруда.
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