Сотрудники тульской Госавтоинспекции проводят профилактические рейды
Мероприятия пройдут в регионе с 4 по 11 июня. Полицейские проверят в том числе и соблюдение гражданами «масочного» режима.
Для предотвращения аварийности на пассажирском автотранспорте, предупреждения нарушений ПДД и требований нормативных правовых актов при эксплуатации автобусов и легкового такси с 4 по 11 июня сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут рейды в общественном транспорте, такси и на остановочных павильонах. Особое внимание будет уделено:
- водительскому составу организаций осуществляющих перевозку пассажиров,
- незаконной предпринимательской деятельности,
- соблюдению водителями автобусов скоростного режима,
- соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха на межрегиональных, региональных перевозках пассажиров,
- путевой документации,
- наличию сведений о прохождении предрейсового технического и медицинского осмотров,
- техническому состоянию транспортного средства.
Кроме того, инспекторы уделят повышенное внимание гражданам, пренебрегающим использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Для противодействия распространению короновирусной инфекции и обеспечения безопасности граждан, с 4 по 11 июня сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут «масочные» рейды в общественном транспорте, такси и на остановочных павильонах.
Также внимание будет уделено машинам автошкол. В соответствии с Указом Губернатора Тульской области, при обучении в автошколах необходимо использовать средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания, организовывать получасовые перерывы, а также дезинфицировать салон после каждого часа практического занятия.
По факту выявленных нарушений виновники будут привлечены к административной ответственности.
UPD: публикация изменена в 21.44 в связи с уточнением информации.