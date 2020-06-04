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Сотрудники тульской Госавтоинспекции проводят профилактические рейды
Фото из архива MySlo

Сотрудники тульской Госавтоинспекции проводят профилактические рейды

Мероприятия пройдут в регионе с 4 по 11 июня. Полицейские проверят в том числе и соблюдение гражданами «масочного» режима.

Для предотвращения аварийности на пассажирском автотранспорте, предупреждения нарушений ПДД и требований нормативных правовых актов при эксплуатации автобусов и легкового такси с 4 по 11 июня сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут рейды в общественном транспорте, такси и на остановочных павильонах. Особое внимание будет уделено:

  • водительскому составу организаций осуществляющих перевозку пассажиров,
  • незаконной предпринимательской деятельности,
  • соблюдению водителями автобусов скоростного режима,
  • соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха на межрегиональных, региональных перевозках пассажиров,
  • путевой документации,
  • наличию сведений о прохождении предрейсового технического и медицинского осмотров,
  • техническому состоянию транспортного средства.

Кроме того, инспекторы уделят повышенное внимание гражданам, пренебрегающим использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Для противодействия распространению короновирусной инфекции и обеспечения безопасности граждан, с 4 по 11 июня сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут «масочные» рейды в общественном транспорте, такси и на остановочных павильонах.

Также внимание будет уделено машинам автошкол. В соответствии с Указом Губернатора Тульской области, при обучении в автошколах необходимо использовать средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания, организовывать получасовые перерывы, а также дезинфицировать салон после каждого часа практического занятия.

По факту выявленных нарушений виновники будут привлечены к административной ответственности.

UPD: публикация изменена в 21.44 в связи с уточнением информации.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:19 −4
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