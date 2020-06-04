Проверка выплат на детей, возврат денег за поездки и псевдоштрафы: как мошенники наживаются на коронавирусе

Фото из архива Myslo

Пандемия перевела мир в онлайн. Этим не могли не воспользоваться мошенники. Рассказываем, как не купиться на уловки и сохранить свои сбережения.

О новых видах мошенничества рассказали заместитель начальника отдела безопасности Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Андрей Черкаев и заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области Дмитрий Крюченков.

Положена ли вам выплата на ребенка?

Этой весной почти все семьи с детьми задавались таким вопросом. Мошенники сыграли на этом и создали фишинговые сайты (платформы для интернет-мошенничества, при котором злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным: номерам банковских карт, логинам и паролям. – Прим. авт.). Эти сайты обещают помочь в получении выплат. Называются они соответствующе, в них часто встречаются слова gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie и подобные. А оформление обычно похоже на настоящий сайт Госуслуги.ру.

На этих ресурсах преступники просят пользователя ввести логин и пароль от настоящего портала госуслуг и крадут эту информацию, чтобы затем использовать в целях наживы.

Также мошенники на таких сайтах предлагают проверить, полагается ли вам та или иная выплата. Для этого, конечно, нужно ввести свои персональные данные. Затем вам сообщают, что выплата полагается. При этом сумма может быть очень большой, чтобы у вас загорелись глаза, и вы забыли о риске. Одно «но»: для получения выплаты виртуальный юрист сайта просит оплатить услуги занесения данных в реестр. Нужно ли говорить, что никакой выплаты после оплаты комиссии доверчивый человек не получит?

Как защитить себя: Помните, что заявление на выплату дистанционно можно подать на специальном сайте posobie16.gosuslugi.ru. Будьте внимательны и проверяйте адрес сайта прежде, чем вводить свои данные!

Маски по спеццене и тест на «корону»!

Появились и интернет-ресурсы, якобы продающие средства защиты: маски, перчатки, защитные костюмы и антисептики по доступным ценам. Товар предлагают оплатить сразу же на сайте. Вот только посылка с покупкой вам не придет.

Кроме того, есть фальшивые сайты, которые якобы собирают деньги «на разработку вакцины» или предлагают за небольшую сумму пройти тест на коронавирус.

Как защитить себя: Делайте заказы только на сайтах проверенных магазинов и аптек. Не доверяйте неизвестным платформам.

Вам штраф. Можно оплатить прямо сейчас

От имени различных государственных служб и ведомств мошенники рассылают СМС с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции со ссылкой на сайт для оплаты или на номер карты, куда следует перевести деньги.

Злоумышленники также пытаются торговать поддельными справками для передвижения в период изоляции, больничными листами с отметкой об отсутствии инфекции и другими документами.

На таких сайтах обычно предлагают ввести банковские реквизиты для перевода денег в счет штрафа.

Как защитить себя: не доверяйте сторонним сервисам. Госслужбы и ведомства не будут присылать вам уведомления с обычных номеров. А если вы получили такое, лучше свяжитесь с ведомством и уточните.

Вернем деньги за путевки и поможем с кредитными каникулами

Пандемия «обнулила» туристические путевки, авиа и железнодорожные билеты. Компании не спешат возвращать деньги. И тут «на помощь» приходят мошенники, которые предлагают свои услуги. Но на самом деле они только обманывают граждан.

Другой тип мошенников пользуется тем, что многие заемщики, желающие получить кредитные каникулы, испытывают трудности с оформлением документов, подтверждающих снижение дохода. Поэтому махинаторы предлагают поддельные справки по форме 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе.

Как защитить себя: Если вам действительно нужна квалифицированная помощь по возврату денежных средств за туристические путевки, обращайтесь к проверенным специалистам. Помните, что нельзя сообщать звонившим реквизиты карты, CVV/CVC коды, пароли и пин-коды – их всегда запрашивают только мошенники. И помните, что поддельные справки и больничные – нарушение закона.

Проверим ваш уровень жизни

Еще одна особенность пандемии – «масочный режим», перчатки и защитные костюмы. Этим пользуются уже оффлайн-мошенники. Молодые люди заходят в квартиры к старикам с предложением проверить качество жизни, поверить счетчики или продать какие-то товары.

Но на самом деле их цель – отвлечь старика и вынести ценности и деньги из квартиры.

Одна такая пара преступников уже задержана полицией в Туле.

Как защитить себя: Совет очень прост: не открывайте дверь незнакомцам. А если люди представляются сотрудниками коммунальных служб, лучше позвоните в обслуживающую организацию и уточните, отправляли ли к вам сотрудника. Не будет лишним посоветоваться с родственниками и соседями. В присутствии посторонних злоумышленники скорее всего откажутся от противоправных действий.

Сниму порчу, спасу от «короны»

Кажется, что об этом виде мошенничества даже смешно напоминать. Но в период, когда люди и так находятся в стрессе, обмануть прохожего гораздо проще. Чтобы вы поняли насколько это актуально, приведем один факт: несколько дней назад в Советском районе Тулы задержали «целительницу-гадалку», которая обещала снять порчу двум женщинам. Одна потерпевшая лишилась 3,5 миллиона рублей, другая – чуть больше 3 миллионов рублей. Горе-гадалке предъявили обвинение в двух преступлениях по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Женщина находится в СИЗО, ей грозит реальный срок лишения свободы. Также злоумышленницу проверяют на причастность к другим преступлениям.

Как защитить себя: Раз и навсегда запомнить: случайный прохожий не сможет снять порчу. Такие мошенники обладают даром убеждения, поэтому лучше вообще не ввязывайтесь в разговоры с незнакомцами на улице.

Звонок из службы безопасности банка

Эта схема тоже стара. Но мы напомним о ней еще раз, потому что каждый день в Тульской области от нее страдают люди.

Повторим для тех, кто не знает: вам звонят якобы из службы поддержки банка. Мошенники обращаются к вам по имени и говорят, что по карте прошла подозрительная операция перевода денег. Чтобы сохранить средства, их якобы заморозили. Потом у вас выспрашивают информацию о карте, просят назвать цифры из пришедшего смс или отправляют до ближайшего банкомата для совершения определенных операций. Всё это ведет к списанию денежных средств.

Но если раньше мошенники звонили только со стационарных московских номеров, начинающихся на 8 (495)..., 8 (499)..., 8 (490)..., то теперь они пошли дальше и создали клоны официальных прямых линий банков – 900 и 8 (800) 100-24-24 и т.п. Это подкупает.

Как защитить себя: Не доверяйте таким звонкам! Помните: что бы ни случилось, настоящий сотрудник банка никогда не будет ничего спрашивать по телефону. Даже если с вашим счетом действительно что-то произошло, вас пригласят в отделение банка.

Если вы совершили ошибку и мошенники завладели вашими данными, срочно звоните в полицию и на горячую линию банка, которая указана на вашей карте. Оперативные сотрудники полиции сразу же подключатся к решению вашей проблемы. В ряде случаев при оперативном обращении деньги удается сохранить.

Важно помнить: если вы думаете, что вас или ваших близких обманули, срочно звоните 02 в любое время суток.

Оперативная группа приедет к вам и сделает всё, чтобы помочь вернуть деньги. В первые часы после обмана вернуть украденное проще, чем спустя несколько дней.

Только цифры

712 случаев мошенничества произошло в Тульской области за 5 месяцев 2020 года.

На 50 случаев увеличилось число случаев мошенничества в сравнении с этим же периодом 2019 года. Кажется, что это немного? На самом деле люди потеряли миллионы рублей.

571 туляка обманули в интернете за пять месяцев 2020 года. В прошлом году за этот же период было 350 случаев.

Всего 150 преступлений по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» смогла раскрыть полиция за 5 месяцев 2020 года.

6,5 млрд рублей увели мошенники с банковских карт россиян в 2019 году.

Почти миллиард рублей пострадавшие смогли вернуть. Все остальное осело в карманах у преступников.

Расскажите о схемах мошенничества своим близким, предупредите их и будьте бдительны! Если вы стали жертвой злоумышленников, немедленно обратитесь в полицию. Круглосуточный телефон дежурной части УМВД России по Тульской области: 8 (4872) 32-22-49.