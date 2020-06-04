В Веневском районе мост ушел под воду: Более 60 жителей отрезаны от мира

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Из-за ливней река Веневка вышла из берегов и подтопила мост у Пушкарской слободы.

Ранее Myslo писал о ЧП в Веневском районе — из-за сильных ливней из берегов вышла река Веневка и подтопила низководный мост к слободе Пушкарская.

В редакцию Myslo обратился местный житель. Роман Борисович опроверг наличие объездных путей из населенного пункта. Говорит, мост через реку — единственный к ним путь.

— Объезд есть, но через поля. Там, конечно, ни на машине, ни пешком не пройдешь. Некоторые автомобилисты пытались проехать, но завязли, — рассказал мужчина.

По его словам, в слободе около 84 домов, в которых проживают более 60 человек.

— Для нас подтопление моста — ситуация не новая. Каждый апрель такое происходит. Обычно на несколько дней остаемся отрезаны от мира.

Роман Борисович отметил, что сейчас в населенном пункте нормальная обстановка: продукты есть, медпомощь никому не требуется. Но возле моста дежурят сотрудники МЧС и при необходимости готовы оказать помощь.