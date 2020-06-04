Село Дедилово Тульской области ушло под воду: фоторепортаж
Что там Венеция... Атлантида!
В селе Дедилово Киреевского района накануне не просто прошли ливни, там еще и град выпал. До самого утра 4 июня вода все прибывала. В итоге затопленными оказались жилые дома, огороды, хозпостройки и улицы.
По состоянию на 12.50 4 июня региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС собрал информацию о 55 приусадебных участках частных жилых домов.
Предположительной причиной потопа в селе стали обильные осадки и то, что пострадавшие улицы находятся в низинах. Жители же считают, что, возможно, причинами затопления стал сброс воды плотинами, эта информация проверяется.
А вот вам еще немного окрестностей села Дедилово. Смотрите, пока дождь не накрыл их!
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