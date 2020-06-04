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Село Дедилово Тульской области ушло под воду: фоторепортаж

Село Дедилово Тульской области ушло под воду: фоторепортаж

Что там Венеция... Атлантида!

В селе Дедилово Киреевского района накануне не просто прошли ливни, там еще и град выпал. До самого утра 4 июня вода все прибывала. В итоге затопленными оказались жилые дома, огороды, хозпостройки и улицы.

По состоянию на 12.50 4 июня региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС собрал информацию о 55 приусадебных участках частных жилых домов. 

Предположительной причиной потопа в селе стали обильные осадки и то, что пострадавшие улицы находятся в низинах. Жители же считают, что, возможно, причинами затопления стал сброс воды плотинами, эта информация проверяется. 

Районные чиновники и спасатели взяли ситуацию на контроль, однако уже сейчас понятно: жители несут убытки, как минимум, село осталось без урожая. Всё, что было высажено на огородах, смыло водой. 
 
В пострадавшем селе побывал наш корреспондент. Смотрите не самое уютное видео и фоторепортаж.
 
 
 

А вот вам еще немного окрестностей села Дедилово. Смотрите, пока дождь не накрыл их!

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Дедилово затопило, Фото: 1
Дедилово затопило, Фото: 2
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Дедилово затопило, Фото: 9
Дедилово затопило, Фото: 10
Дедилово затопило, Фото: 11
Дедилово затопило, Фото: 12
Дедилово затопило, Фото: 13
Дедилово затопило, Фото: 14
Дедилово затопило, Фото: 15
Дедилово затопило, Фото: 16
Дедилово затопило, Фото: 17
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Дедилово затопило, Фото: 19
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Дедилово затопило, Фото: 23
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