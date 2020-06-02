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Под столетней тульской водоразборной будкой найден подземный этаж
Фото Михаила Тенцера

Под столетней тульской водоразборной будкой найден подземный этаж

Неравнодушные туляки своими силами приводят старинное сооружение в порядок.

Туляк Михаил Тенцер вместе с единомышленниками продолжает работу по спасению уникального исторического сооружения – водоразборной будки, расположенной на пересечении улиц Староникитской и Петра Алексеева. О ходе работ он пишет в группе «Тула ушедшего века».

В последний день мая Михаил Тенцер, Мария и Миша Воронцовы провели на объекте генеральную уборку – им пришлось вывезти из будки две машины различного хлама, который копился там десятилетиями.

В процессе работ был найден обгоревший семейный альбом жильцов этого уникального домика. О нём Михаил пообещал рассказать отдельно. Также под будкой обнаружился подземный этаж.

Хозяин домика, вероятно, был увлечённым радиолюбителем и ремонтировал телевизоры – туляки вытащили около десяти экземпляров.

Теперь архитекторы смогут провести необходимые замеры, чтобы продолжить работу по сохранению последней водоразборной будки Тулы. Напомним, ранее было принято решение о переносе сооружения, построенного в конце позапрошлого века, во двор краеведческого музея.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:10 +9
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Люди
Михаил Тенцер
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