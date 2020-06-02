Туляки открыли грибной сезон

Фото Ильи Евсеева.

В регионе уже вторую неделю льют дожди. Для нас, может, это и не самая приятная погода, но для грибников – в самый раз.

Туляк Илья Евсеев рассказал, что вместе с дочкой на днях открыл грибной сезон. В лесу в поселке Майский (Щекинский район) грибники насобирали целую корзину грибов.

- Не был в этих местах в этом году еще ни разу. А зря! Это было что-то невероятное! То ли природа решила удивить и порадовать дочку, а заодно и меня. То ли нам просто повезло. Бродили почти три часа, устали, потом нас «прополоскал» дождик, но мы вернулись довольные и с невероятным уловом.

Нашли целую корзинку подберезовиков, один (первый мой в этом году) подосиновик и моховик. Попадались и свинушки (и порядочно), но их брать не стали. Очень много червивых среди подберёзовиков, но нам хватало. Пока что это лучшая и самая удачная вылазка в этом году! — рассказал Илья.

В соцсетях грибники делятся своим «уловом», и судя по постам, в тульских лесах пошли именно благородные грибы. А на стихийных рынках города уже стоят ведерки с подберезовиками и свинушками.