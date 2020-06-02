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Мусорный полигон под Тулой планируют закрыть к концу года
Фото из архива MySlo

Мусорный полигон под Тулой планируют закрыть к концу года

После этого территорию рекультивируют и приведут в порядок.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области прокомментировало ситуацию с мусорным полигоном в Ленинском районе. Жители ближайших поселков записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их от опасного соседства.

Согласно комментарию профильного министерства, этот полигон подлежит федеральному надзору. Сегодня, 2 июня, туда выехала с проверкой межведомственная группа с участием сотрудников Росприроднадзора, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Были отобраны пробы воздуха, проводятся лабораторные исследования.

Эксплуатацию полигона на основании лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности осуществляет ООО «Энергокор-Агро».

К концу 2020 года полигон планируется закрыть на приём твердых коммунальных отходов. После этого будут проведены работы по стабилизации тела полигона с последующей его рекультивацией. В феврале в министерство поступило одно обращение по поводу загрязнения дороги мусоровозами. Других жалоб не поступало.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:30 +2
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Место
Тульская областьЛенинский район

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