Из тульской водоразборной будки хотят сделать музей

Активисты Общероссийского народного фронта поддержали идею тульских краеведов о сохранении последней городской водоразборной будки XIX века. Они направили обращение в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия с просьбой сохранить водоразборную будку. А в будущем переделать в музей истории тульского водопровода.

В последней водоразборной будке долгое время находилась квартира. Хозяева настолько бережно отнеслись к строению, что сохранили и ее внешний декор: деревянную резьбу, двойные окна с наличниками и даже трубы, по которым подавали воду.

- Хорошо, что нашлись энтузиасты, готовые поддержать сохранение уникального раритета, являющегося еще и образцом тульского зодчества. Мы можем не просто поставить памятник водовозу, а создать небольшой музей, — прокомментировал сопредседатель регионального отделения ОНФ в Тульской области Владимир Гриценко.

В ОНФ говорят, что собственник земельного участка, на котором стоит будка, согласен безвозмездно передать строение инициативной группе. Рядом с историческим объектом уже начались работы по застройке. Сейчас идут переговоры с городской администрацией о предоставлении подходящего места, куда можно перенести будку, чтобы провести ее реставрацию и открыть для посещения.

Напомним, в Туле в сентябре 2019 году выставили на продажу столетнюю водоразборную будку, последнюю в городе. Она стоит на земельном участке, и строение хозяину не нужно. Будка находится на углу улиц Староникитской и Петра Алексеева. Ее построили в 90-х годах позапрошлого века.

Подробнее об истории тульского водопровода и водоразборных будок в частности написал материал Сергей Гусев. Читайте по ссылке.