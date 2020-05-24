Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 24 мая

По-прежнему в лидерах Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Опубликована карта распространения COVID-19 в Тульской области. Напомним, за всё время в регионе коронавирусом заболели 3102 человека (+97 случаев за предыдущие сутки ), выздоровели 1200 человек, умерли — 21.

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