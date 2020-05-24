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В Тульской области за сутки 97 новых случаев COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 97 новых случаев COVID-19

За весь период заболели коронавирусом 3102 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все своевременно изолированы.

18 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода, выздоровели 5363 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

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