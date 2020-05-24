Фото из архива Myslo.
В тульской больнице скончалась женщина с подтвержденным коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В тульской больнице скончалась 69-летняя жительница Тепло-Огаревского района с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.
сегодня, в 16:50, 24 318 -1
сегодня, в 15:48, 67 577 -2
сегодня, в 15:00, 19 1426 1
сегодня, в 13:38, 64 2139 4
Другие статьи по темам
Место