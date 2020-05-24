новости
новости
Регистрация
В тульской больнице скончалась женщина с подтвержденным коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В тульской больнице скончалась женщина с подтвержденным коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончалась 69-летняя жительница Тепло-Огаревского района с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Сюжет: Коронавирус
В каких регионах России уже прошел пик эпидемии коронавируса
Мир
В каких регионах России уже прошел пик эпидемии коронавируса
сегодня, в 16:50, 24 318 -1
Власти Крыма обяжут туристов платить за нахождение в обсерваторе
Мир
Власти Крыма обяжут туристов платить за нахождение в обсерваторе
сегодня, в 15:48, 67 577 -2
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
Жизнь Тулы и области
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
сегодня, в 15:00, 19 1426 1
В психиатрической больнице в Петелино закрыты два отделения: у пациентки обнаружен коронавирус
Жизнь Тулы и области
В психиатрической больнице в Петелино закрыты два отделения: у пациентки обнаружен коронавирус
сегодня, в 13:38, 64 2139 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:39 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусскончалась пациенткаскончалась с коронавирусом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 24 мая
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 24 мая
В Тульской области за сутки 97 новых случаев COVID-19
В Тульской области за сутки 97 новых случаев COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.