В тульской больнице скончалась женщина с подтвержденным коронавирусом

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончалась 69-летняя жительница Тепло-Огаревского района с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.