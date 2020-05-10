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В Тульской области в два раза вырос уровень самоизоляции

В Тульской области в два раза вырос уровень самоизоляции

На «Яндекс. Карте» продолжается мониторинг самоизоляции жителей в регионах России.

Согласно представленной статистике, в Туле в два раза повысился индекс самоизоляции и составил по данным на 10 мая 3,4 балла.

Напомним, 8 мая он составлял всего 1,7 балла. 

Кстати, в других городах Тульской области самоизоляция еще выше: в Алексине и Новомосковске – 3,5, а Донском – 3,6, в Узловой – 3,7, а в Щекино – 3,8.

 

Отметим, что теперь в соседних регионах уровень самоизоляции тоже увеличился: в Рязани –3,5 балла, в Калуге — 3,3, в Орле — 3,7 в Москве – 3,6 балла.

 

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Сюжет: Коронавирус
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