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«Яндекс» измерил уровень самоизоляции жителей Тулы

«Яндекс» измерил уровень самоизоляции жителей Тулы

Большинство туляков сидят дома!

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию.

Если индекс такой же, как в час пик в обычный будний день, значит, уровень самоизоляции низкий — 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

- Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться, — говорится в пресс-релизе компании.

Судя по данным сервиса, индекс самоизоляции туляков на 18.00 составляет 3,6, а значит — большинство людей дома. И это хорошо!

Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Сюжет: Коронавирус
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