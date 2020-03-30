«Яндекс» измерил уровень самоизоляции жителей Тулы

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию.

Если индекс такой же, как в час пик в обычный будний день, значит, уровень самоизоляции низкий — 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

- Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться, — говорится в пресс-релизе компании.

Судя по данным сервиса, индекс самоизоляции туляков на 18.00 составляет 3,6, а значит — большинство людей дома. И это хорошо!

Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.