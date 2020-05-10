Морской бриз, шопинг, концерты и встречи с друзьями: о чем скучают туляки на карантине?
За окошком месяц май, вишни в цвету и свежий весенний воздух, а все мечты только о одном: когда уже закончится пандемия, и жизнь вернется в прежнее русло.
Myslo спросил у туляков, о чем они мечтают на карантине и куда отправятся первым делом, когда закончится пандемия.
Ольга Гридунова, учитель:
«Я сейчас в декрете и карантин не особо ощутила поэтому. У меня прежняя жизнь в привычном ритме. Но когда закончится пандемия, обязательно отправлюсь по магазинам. Очень уж мне не хватает этого. Ну и скучаю по своей вере в человеческую адекватность, которая с наступлением этого пердимонокля испарилась».
Дмитрий Лебедев, железнодорожник:
«Негде купить одежду, обувь, в интернете конечно можно, но нет возможности пощупать и померить. Строй материалы на дачу покупал через интернет. Везли на несколько дней дольше чем обещали, и фотки отличаются от того, что привезли по факту. Короче не хватает физической возможности «пощупать «приобретаемые товары. Первым делом, как откроют магазины пойду за одеждой и обовью.
А также сильно не хватает возможности уехать из области. Пару дней назад пошёл в отпуск хотел съездить в Ярославль и Вологодскую область. Теперь неизвестно когда получится съездить.
Культурной программы сильно не хватает. Концерты, театры, кино».
Анна Сазонова, преподаватель :
«Я скучаю по возможности свободного перемещения по городу, мечтаю поехать на море (из-за ситуации с пандемией приходится отказаться от поездки в начале июля).
Первым делом, когда закончится карантин, хочу пойти на прогулку с ребенком в парк».
Евгения Королёва, школьница:
«Карантин само по себе непростое испытание. Но мы уже привыкли. Правда, я ужасно скучаю по занятиям в своей английской школе «Англо»! Жаль, что онлайн занятия не проводятся! Эй, школа, я скучаю! Надеюсь на встречу, хотя бы онлайн.
А ещё мне просто жизни нет без «Типографии». Хочу встреч, концертов, лекций, тоскую по кафешке и лавандовому стимеру! Я побегу в «Типографию», как только снимут ограничения.
«Мы все уже мечтаем о конкретном дне, когда COVID-19 исчезнет так же внезапно, как и появился. Вирус разделил такие близкие города, и сделал такими далекими родных. Хочу увидеть брата с семьей. Очень хочется настроить свой замедленный на время карантина ритм, собрать сумку и отправиться в спортзал, прогуляться в парке, и самая заветная мечта – это вдыхать воздух морского бриза, воздух свободы полной грудью».
Оксана Грудинина:
А о чем вы скучаете? Может быть любите какое-то конкретное заведение или магазин в Туле или области, скучаете по танцам или фитнесу или ждете снятия ограничений, чтобы отправиться в свою любимую фотостудию на фотосессию?
Предпринимателями сейчас нелегко. Давайте их поддержим! Расскажите в комментариях о самых любимых заведениях, отправиться в которые пока вы не можете, и почему они вам особенно дороги.