Морской бриз, шопинг, концерты и встречи с друзьями: о чем скучают туляки на карантине?

За окошком месяц май, вишни в цвету и свежий весенний воздух, а все мечты только о одном: когда уже закончится пандемия, и жизнь вернется в прежнее русло.

Myslo спросил у туляков, о чем они мечтают на карантине и куда отправятся первым делом, когда закончится пандемия.

Ольга Гридунова, учитель:

«Я сейчас в декрете и карантин не особо ощутила поэтому. У меня прежняя жизнь в привычном ритме. Но когда закончится пандемия, обязательно отправлюсь по магазинам. Очень уж мне не хватает этого. Ну и скучаю по своей вере в человеческую адекватность, которая с наступлением этого пердимонокля испарилась».

Дмитрий Лебедев, железнодорожник:

«Негде купить одежду, обувь, в интернете конечно можно, но нет возможности пощупать и померить. Строй материалы на дачу покупал через интернет. Везли на несколько дней дольше чем обещали, и фотки отличаются от того, что привезли по факту. Короче не хватает физической возможности «пощупать «приобретаемые товары. Первым делом, как откроют магазины пойду за одеждой и обовью.

А также сильно не хватает возможности уехать из области. Пару дней назад пошёл в отпуск хотел съездить в Ярославль и Вологодскую область. Теперь неизвестно когда получится съездить.

Культурной программы сильно не хватает. Концерты, театры, кино».

Анна Сазонова, преподаватель :

«Я скучаю по возможности свободного перемещения по городу, мечтаю поехать на море (из-за ситуации с пандемией приходится отказаться от поездки в начале июля).

Первым делом, когда закончится карантин, хочу пойти на прогулку с ребенком в парк».

Евгения Королёва, школьница:

«Карантин само по себе непростое испытание. Но мы уже привыкли. Правда, я ужасно скучаю по занятиям в своей английской школе «Англо»! Жаль, что онлайн занятия не проводятся! Эй, школа, я скучаю! Надеюсь на встречу, хотя бы онлайн.

А ещё мне просто жизни нет без «Типографии». Хочу встреч, концертов, лекций, тоскую по кафешке и лавандовому стимеру! Я побегу в «Типографию», как только снимут ограничения.

Дина Соболева,экономист:

«Мы все уже мечтаем о конкретном дне, когда COVID-19 исчезнет так же внезапно, как и появился. Вирус разделил такие близкие города, и сделал такими далекими родных. Хочу увидеть брата с семьей. Очень хочется настроить свой замедленный на время карантина ритм, собрать сумку и отправиться в спортзал, прогуляться в парке, и самая заветная мечта – это вдыхать воздух морского бриза, воздух свободы полной грудью».

Оксана Грудинина:

«Карантин дается очень сложно. Я очень расстроилась, когда узнала, что закрыли салоны красоты. Хорошо, что они сейчас открыты они, пусть и работают с ограничениями. Всё закрыто уже больше месяца, и я никогда не думала, что торговые центры и рестораны так важны для меня. Это маленькие радости, которых очень не хватает, особенно в такое непростое время. Максимальный выход из зоны комфорта, когда ты не можешь сделать что-то элементарное, психологическая пытка для меня.

Оказалось, что я люблю людей. Покупки, походы по магазинам и встречи с друзьями — лучший способ расслабиться. Онлайн-шоппинг никогда не заменит нам эмоции от случайной влюбленности в удачные туфли или приятной атмосферы книжного.

Конечно, я не сравниваю новое платье и угрозу заразиться вирусом. Принимаю все с пониманием. Но ужасно скучаю по тому времени, когда всё было хорошо. Как только снимут ограничения, накуплю себе приятностей и уеду куда-нибудь. Хотя бы в Санкт-Петербург, чтобы встретить рассвет на берегу Финского залива с бокальчиком полусладкого и понять, что всё непременно будет хорошо!»

А о чем вы скучаете? Может быть любите какое-то конкретное заведение или магазин в Туле или области, скучаете по танцам или фитнесу или ждете снятия ограничений, чтобы отправиться в свою любимую фотостудию на фотосессию?

Предпринимателями сейчас нелегко. Давайте их поддержим! Расскажите в комментариях о самых любимых заведениях, отправиться в которые пока вы не можете, и почему они вам особенно дороги.