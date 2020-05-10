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Морской бриз, шопинг, концерты и встречи с друзьями: о чем скучают туляки на карантине?

Морской бриз, шопинг, концерты и встречи с друзьями: о чем скучают туляки на карантине?

За окошком месяц май, вишни в цвету и свежий весенний воздух, а все мечты только о одном: когда уже закончится пандемия, и жизнь вернется в прежнее русло.

Myslo спросил у туляков, о чем они мечтают на карантине и куда отправятся первым делом, когда закончится пандемия.

Ольга Гридунова, учитель:

    «Я сейчас в декрете и карантин не особо   ощутила поэтому. У меня прежняя жизнь   в привычном ритме. Но когда закончится   пандемия, обязательно отправлюсь   по магазинам. Очень уж мне не хватает   этого. Ну и скучаю по своей вере   в человеческую адекватность, которая   с наступлением этого пердимонокля   испарилась».

 

Дмитрий Лебедев, железнодорожник:

   «Негде купить одежду, обувь, в интернете   конечно можно, но нет возможности     пощупать и померить. Строй материалы   на дачу покупал через интернет. Везли   на несколько дней дольше чем обещали,   и фотки отличаются от того, что привезли   по факту. Короче не хватает физической возможности «пощупать «приобретаемые товары. Первым делом, как откроют магазины пойду за одеждой и обовью. 

А также сильно не хватает возможности уехать из области. Пару дней назад пошёл в отпуск хотел съездить в Ярославль и Вологодскую область. Теперь неизвестно когда получится съездить. 
Культурной программы сильно не хватает. Концерты, театры, кино».

Анна Сазонова, преподаватель :

    «Я скучаю по возможности свободного   перемещения по городу, мечтаю поехать   на море (из-за ситуации с пандемией   приходится отказаться от поездки в начале   июля).

Первым делом, когда закончится   карантин, хочу пойти на прогулку   с ребенком в парк».

 

Евгения Королёва, школьница:

   «Карантин само по себе непростое   испытание. Но мы уже привыкли. Правда,   я ужасно скучаю по занятиям в своей   английской школе «Англо»! Жаль, что   онлайн занятия не проводятся! Эй, школа,   я скучаю! Надеюсь на встречу, хотя бы   онлайн.

 А ещё мне просто жизни нет без  «Типографии». Хочу встреч, концертов, лекций, тоскую по кафешке и лавандовому стимеру! Я побегу в «Типографию», как только снимут ограничения.

 Дина Соболева,экономист:
 

    «Мы все уже мечтаем о конкретном дне,   когда COVID-19 исчезнет так же внезапно,   как и появился. Вирус разделил такие   близкие города, и сделал такими далекими   родных. Хочу увидеть брата с семьей. Очень   хочется настроить свой замедленный   на время карантина ритм, собрать сумку   и отправиться в спортзал, прогуляться   в парке, и самая заветная мечта – это вдыхать воздух морского бриза, воздух свободы полной грудью».

Оксана Грудинина:

    «Карантин дается очень сложно. Я очень   расстроилась, когда узнала, что закрыли   салоны красоты. Хорошо, что они сейчас     открыты они, пусть и работают с ограничениями. Всё закрыто уже больше месяца, и я никогда не думала, что торговые центры и рестораны так важны для меня. Это маленькие радости, которых очень не хватает, особенно в такое непростое время. Максимальный выход из зоны комфорта, когда ты не можешь сделать что-то элементарное, психологическая пытка для меня.
Оказалось, что я люблю людей. Покупки, походы по магазинам и встречи с друзьями — лучший способ расслабиться. Онлайн-шоппинг никогда не заменит нам эмоции от случайной влюбленности в удачные туфли или приятной атмосферы книжного.
Конечно, я не сравниваю новое платье и угрозу заразиться вирусом. Принимаю все с пониманием. Но ужасно скучаю по тому времени, когда всё было хорошо. Как только снимут ограничения, накуплю себе приятностей и уеду куда-нибудь. Хотя бы в Санкт-Петербург, чтобы встретить рассвет на берегу Финского залива с бокальчиком полусладкого и понять, что всё непременно будет хорошо!»
 
 

А о чем вы скучаете? Может быть любите какое-то конкретное заведение или магазин в Туле или области, скучаете по танцам или фитнесу или ждете снятия ограничений, чтобы отправиться в свою любимую фотостудию на фотосессию? 

Предпринимателями сейчас нелегко. Давайте их поддержим! Расскажите в комментариях о самых любимых заведениях, отправиться в которые пока вы не можете, и почему они вам особенно дороги. 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:27 +6
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