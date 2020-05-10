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Продлят ли выходные в России: 11 мая Владимир Путин примет решение
Фото: kremlin.ru.

Продлят ли выходные в России: 11 мая Владимир Путин примет решение

Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях в России 6 — 8 мая из-за ситуации с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведёт совещание, где рассмотрят вопрос о продлении выходных дней в России в связи с эпидемиологической обстановкой, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях в России 6 — 8 мая из-за ситуации с коронавирусом.

«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал Песков, отвечая на вопрос будет ли у Путина совещание завтра и рассмотрят ли на нем вопрос о продлении нерабочих дней.

Сюжет: Коронавирус
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