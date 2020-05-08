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В Туле продолжает сохраняться низкий уровень самоизоляции

В Туле продолжает сохраняться низкий уровень самоизоляции

По состоянию на 12:20 индекс самоизоляции составляет 1,7 баллов.

«Яндекс» продолжает мониторить ситуацию с самоизоляцией граждан. Судя по статистике, в Туле снова очень много людей на улице. Таковы данные, предоставленные к 8 мая в 12:20.

Отметим, что в Туле самый низкий уровень самоизоляции по сравнению с соседними областями. Правда, у них этот показатель тоже не особо высокий. Например, в Рязани всего 1,8 балла, в Калуге — 2,0, в Орле — 1,9. Даже в Москве, где из-за коронавируса действуют жесткие ограничения, индекс самоизоляции составляет 2,7 балла.

 

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Сюжет: Коронавирус
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