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В Туле индекс самоизоляции вновь упал до очень низкой отметки
Фото из архива Myslo.

В Туле индекс самоизоляции вновь упал до очень низкой отметки

На 14:40 он составлял 1,8 балла. По данным «Яндекса», на улицах города очень много людей.

В Туле который день подряд очень низкий индекс самоизоляции. Такую статистику приводит «Яндекс». Судя по этим данным, на улицах областного центра очень много людей.

 

И снова, по сравнению с соседними областями, в Туле уровень самоизоляции самый низкий. В Орле, Рязани, Калуге он составляет 2,1 балла, в Липецке — 2, в Москве — 2,8.

Напомним, на данный момент в Тульской области зафиксировано 873 случая коронавируса. Только за прошедшие сутки прибавилось рекордное число заболевших — 90. В настоящий момент 15 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ.

Ранее губернатор Алексей Дюмин сообщал, что по прогнозу федеральных специалистов, пик заболеваемости в Тульской области наступит в конце мая и призвал жителей региона оставаться дома.

Сюжет: Коронавирус
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