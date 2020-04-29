Фото из архива Myslo.
15 заболевших коронавирусом туляков находятся в тяжелом состоянии
Они подключены к аппаратам ИВЛ.
Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодня в стационарах находятся 625 человек, из них 28 детей. 210 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19 (в том числе 18 — дети), остальные — с подозрением на коронавирус и клиническими проявлениями пневмонии.
15 человек — в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.
560 человек (из них 41 — дети) с легкой формой течения болезни лечатся на дому под медицинским наблюдением.
Напомним, что в данный момент в Тульской области 873 подтвержденных случая коронавируса.
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