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15 заболевших коронавирусом туляков находятся в тяжелом состоянии
Фото из архива Myslo.

15 заболевших коронавирусом туляков находятся в тяжелом состоянии

Они подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодня в стационарах находятся 625 человек, из них 28 детей. 210 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19 (в том числе 18 — дети), остальные — с подозрением на коронавирус и клиническими проявлениями пневмонии.

15 человек — в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.

560 человек (из них 41 — дети) с легкой формой течения болезни лечатся на дому под медицинским наблюдением.

Напомним, что в данный момент в Тульской области 873 подтвержденных случая коронавируса.

Сюжет: Коронавирус
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