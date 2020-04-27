Дюмин: «Эпидемическая обстановка в Тульской области обостряется. Оставайтесь дома»
В регионе не осталось ни одного «чистого» района.
27 апреля губернатор Алексей Дюмин провел очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.
Алексей Дюмин отметил, что эпидемическая обстановка в регионе продолжает обостряться. Не осталось ни одного района, где не было бы подтвержденных случаев заражения.
«Впереди майские праздники, которые мы все привыкли проводить на природе, ходить друг к другу в гости. Увы, сейчас делать это категорически нельзя.
Поэтому призываю всех — будьте ответственными. Оставайтесь дома и с пониманием отнеситесь ко всем временным ограничениям, направленным на борьбу с эпидемией», — сказал губернатор.
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