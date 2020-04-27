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Дюмин: «Эпидемическая обстановка в Тульской области обостряется. Оставайтесь дома»

Дюмин: «Эпидемическая обстановка в Тульской области обостряется. Оставайтесь дома»

В регионе не осталось ни одного «чистого» района.

27 апреля губернатор Алексей Дюмин провел очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.

Алексей Дюмин отметил, что эпидемическая обстановка в регионе продолжает обостряться. Не осталось ни одного района, где не было бы подтвержденных случаев заражения.

«Впереди майские праздники, которые мы все привыкли проводить на природе, ходить друг к другу в гости. Увы, сейчас делать это категорически нельзя.

Поэтому призываю всех — будьте ответственными. Оставайтесь дома и с пониманием отнеситесь ко всем временным ограничениям, направленным на борьбу с эпидемией», — сказал губернатор.

 
Сюжет: Коронавирус
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