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Пик заболеваемости коронавирусом в Тульской области наступит в конце мая
Фото из архива Myslo.

Пик заболеваемости коронавирусом в Тульской области наступит в конце мая

Власти готовятся к неблагоприятному развитию событий: в регионе в два раза увеличат коечный фонд для больных covid-19.

27 апреля губернатор Алексей Дюмин провел очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.

Глава региона сообщил, что, по прогнозу федеральных специалистов, пик заболеваемости в Тульской области наступит в конце мая.

«Нужно максимально мобилизоваться, чтобы минимизировать потери среди жителей. Мы делаем всё возможное, чтобы остановить распространение инфекции. При этом готовимся к неблагоприятному развитию событий, перепрофилируя учреждения здравоохранения, наращивая запасы необходимого оборудования и средств защиты, дополнительно привлекая медиков для лечения пациентов с коронавирусом. При этом не должна страдать и медпомощь с другими заболеваниями», — отметил Алексей Дюмин.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил об эпидемической ситуации в регионе.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил, что в настоящее время учреждения здравоохранения обеспечены средствами индивидуальной защиты за счёт внебюджетных источников. Поставлено более 2 млн масок, более 60 тысяч респираторов, более 23 тысяч защитных экранов и очков, более 250 тысяч перчаток, более 30 тысяч защитных костюмов, более 10 тысяч литров дезинфицирующих средств. Заключены контракты на дополнительные поставки.

На прошлой неделе для лечения больных с коронавирусом в регионе было развернуто 659 коек. Принято решение развернуть многопрофильный госпиталь на 570 коек в Тульской областной клинической больнице в Тульской областной клинической больнице, где помимо врачей основных специальностей имеются все необходимые узкие специалисты. 28 апреля госпиталь планируется открыть, — и с его учетом в регионе будет готово к приему пациентов 1229 коек (на 68% больше запланированного ранее). Из них с кислородом — 651, с ИВЛ — 161.

Губернатор также поставил минздраву задачу проработать возможность открытия дополнительного госпиталя не менее чем на 400 коек на базе непрофильного учреждения. В нем должна будет оказываться помощь больным с легкой формой заболевания. В случае ухудшения состояния пациенты могут быть оперативно транспортированы в учреждения, где имеется оборудование для интенсивной терапии и реанимации.

Продолжается поддержка медработников, борющихся с вирусом. В регион поступили федеральные средства, будут сохранены и региональные выплаты. Организовано бесплатное проживание и питание медиков в 5 гостиницах региона. На работу медперсонал доставляет служебный транспорт. Губернатор поручил обеспечить всех сотрудников гостиниц средствами индивидуальной защиты.

Алексей Эрк доложил, что по поручению Губернатора ведется работа по привлечению медиков из других регионов.

Алексей Дюмин отметил, что необходимо создать условия для проживания врачей, которые готовы приехать на работу в наш регион. Сейчас это временная мера, но, возможно, что некоторые из них захотят и дальше остаться работать здесь, и это будет способствовать решению кадрового вопроса в региональном здравоохранении.

Уже поступило 70 заявок от медиков из других регионов, которые готовы работать в Тульской области.

 
Сюжет: Коронавирус
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