Фото Myslo.
Количество постов ГИБДД на въездах в Тульскую область увеличилось: карта
К семи уже существующим добавились посты со стороны Ефремова, другой – со стороны Орла.
Согласно Указа губернатора Тульской области № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» с 9.00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения в Тульской области. Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков (как их оформить, читайте здесь).
Начиная с 09.00 30 апреля 2020 года на организованных постах на автомобильных дорогах сотрудники полиции будут проверять электронные пропуска у всех граждан, въезжающих на территорию Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Посты организованы в следующих местах:
- 113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
- 120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
- 125-й км автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево — площадка в Богословском;
- 135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
- 14-й км автодороги Венев — Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
- 199-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
- 71-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью);
- 323-й км автодороги М-4 «Дон»;
- 294-й км автодороги М-2 «Крым».
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