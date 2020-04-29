Количество постов ГИБДД на въездах в Тульскую область увеличилось: карта

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К семи уже существующим добавились посты со стороны Ефремова, другой – со стороны Орла.

Согласно Указа губернатора Тульской области № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» с 9.00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения в Тульской области. Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков (как их оформить, читайте здесь ).

Начиная с 09.00 30 апреля 2020 года на организованных постах на автомобильных дорогах сотрудники полиции будут проверять электронные пропуска у всех граждан, въезжающих на территорию Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Посты организованы в следующих местах: