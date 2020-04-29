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Количество постов ГИБДД на въездах в Тульскую область увеличилось: карта
Фото Myslo.

Количество постов ГИБДД на въездах в Тульскую область увеличилось: карта

К семи уже существующим добавились посты со стороны Ефремова, другой – со стороны Орла.

Согласно Указа губернатора Тульской области № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» с 9.00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения в Тульской области. Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков (как их оформить, читайте здесь).
 
Начиная с 09.00 30 апреля 2020 года на организованных постах на автомобильных дорогах сотрудники полиции будут проверять электронные пропуска у всех граждан, въезжающих на территорию Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
 
Посты организованы в следующих местах:
 
  • 113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
  • 120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
  • 125-й км автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево — площадка в Богословском;
  • 135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
  • 14-й км автодороги Венев — Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
  • 199-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
  • 71-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью);
  • 323-й км автодороги М-4 «Дон»;
  • 294-й км автодороги М-2 «Крым».

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