Ночью в Туле водитель легковушки врезался в машину реанимации

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В ночь на 29 апреля в центре Тулы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса ГАЗ Тульского центра медицины катастроф.

«По предварительной информации, в районе дома № 42 по пр. Ленина 20-летний водитель Opel Astra не выбрал безопасную дистанцию во время движения и совершил столкновение со следовавшим впереди него автомобилем ГАЗ, который остановился на запрещающий сигнал светофора», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали два фельдшера: 39-летняя и 26-летняя женщины. Госпитализация им не потребовалась.