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Ночью в Туле водитель легковушки врезался в машину реанимации
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Ночью в Туле водитель легковушки врезался в машину реанимации

В результате ДТП пострадали два фельдшера.

В ночь на 29 апреля в центре Тулы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса ГАЗ Тульского центра медицины катастроф.
 
 
«По предварительной информации, в районе дома № 42 по пр. Ленина 20-летний водитель Opel Astra не выбрал безопасную дистанцию во время движения и совершил столкновение со следовавшим впереди него автомобилем ГАЗ, который остановился на запрещающий сигнал светофора», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
В результате ДТП пострадали два фельдшера: 39-летняя и 26-летняя женщины. Госпитализация им не потребовалась.
 
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Ночью в Туле водитель легковушки врезался в реанимацию, Фото: 1
Ночью в Туле водитель легковушки врезался в реанимацию, Фото: 2
Ночью в Туле водитель легковушки врезался в реанимацию, Фото: 3
Ночью в Туле водитель легковушки врезался в реанимацию, Фото: 4
Ночью в Туле водитель легковушки врезался в реанимацию, Фото: 5
Ночью в Туле водитель легковушки врезался в реанимацию, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:01 +8
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