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В Тульской области за сутки подтвердились 90 случаев COVID-19

В Тульской области за сутки подтвердились 90 случаев COVID-19

Таким образом число заболевших увеличилось до 873.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексина, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Дубенского, Заокского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 31 человек работает в столичном регионе, 5 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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