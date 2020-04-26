Число погибших от коронавируса в Тульской области увеличилось до 5

Напомним, накануне стало известно о смерти врача-терапевта Андрея Кузина . Тест на коронавирус оказался положительным, мужчина страдал хроническими заболеваниями и умер от двусторонней пневмонии.

Согласно официальным данным регионального оперативного штаба, число погибших от коронавируса пациентов в Тульской области увеличилось до пяти.

сегодня, в 10:25,

сегодня, в 10:25, 0 8374 0

сегодня, в 12:00,

сегодня, в 12:00, 72 1625 1

сегодня, в 12:06,

сегодня, в 12:06, 71 11321 0

сегодня, в 12:46,

сегодня, в 12:46, 27 4994 1