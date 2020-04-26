Число погибших от коронавируса в Тульской области увеличилось до 5
Накануне стало известно о смерти врача-терапевта Андрея Кузина.
Согласно официальным данным регионального оперативного штаба, число погибших от коронавируса пациентов в Тульской области увеличилось до пяти.
Напомним, накануне стало известно о смерти врача-терапевта Андрея Кузина. Тест на коронавирус оказался положительным, мужчина страдал хроническими заболеваниями и умер от двусторонней пневмонии.
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