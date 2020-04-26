Скончавшийся от коронавируса тульский медик почти месяц боролся с болезнью

Накануне стало известно, что в тульском инфекционном госпитале скончался врач, у которого был подтвержден коронавирус.

Как сообщает областной минздрав, речь идёт об Андрее Евгеньевиче Кузине – участковом терапевте клинической больницы «РЖД-Медицина». Медик заболел в начале апреля, из-за отсутствия положительной динамики был госпитализирован в тульскую больницу. Анализ на COVID-19 дал положительный результат.

Пациента перевели в инфекционный госпиталь, где у него была выявлена двусторонняя пневмония. В анамнезе у мужчины были хронические заболевания. Врачи приложили все усилия для спасения жизни больного, однако мужчина скончался.

Андрей Кузин родился в Туле в 1961 году в Туле, окончил Ярославский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Медицинскую деятельность начал в 1985 году в должности фельдшера выездной бригады скорой помощи, затем был участковым терапевтом, а с 2019 года работал врачом-терапевтом в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула».

Медицинское сообщество региона, сотрудники клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле глубоко скорбят в связи со смертью Андрея Евгеньевича. Редакция Myslo также выражает соболезнования семье и коллегам А. Е. Кузина.