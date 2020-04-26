новости
новости
Регистрация
Скончавшийся от коронавируса тульский медик почти месяц боролся с болезнью

Скончавшийся от коронавируса тульский медик почти месяц боролся с болезнью

Андрей Евгеньевич Кузин работал фельдшером на скорой помощи и врачом-терапевтом.

Накануне стало известно, что в тульском инфекционном госпитале скончался врач, у которого был подтвержден коронавирус.

Как сообщает областной минздрав, речь идёт об Андрее Евгеньевиче Кузине – участковом терапевте клинической больницы «РЖД-Медицина». Медик заболел в начале апреля, из-за отсутствия положительной динамики был госпитализирован в тульскую больницу. Анализ на COVID-19 дал положительный результат.

Пациента перевели в инфекционный госпиталь, где у него была выявлена двусторонняя пневмония. В анамнезе у мужчины были хронические заболевания. Врачи приложили все усилия для спасения жизни больного, однако мужчина скончался. 

Андрей Кузин родился в Туле в 1961 году в Туле, окончил Ярославский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Медицинскую деятельность начал в 1985 году в должности фельдшера выездной бригады скорой помощи, затем был участковым терапевтом, а с 2019 года работал врачом-терапевтом в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула».

Медицинское сообщество региона, сотрудники клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле  глубоко скорбят в связи со смертью Андрея Евгеньевича. Редакция Myslo также выражает соболезнования семье и коллегам А. Е. Кузина.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:25
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусврач скончался от коронавирусасмерть от коронавируса
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин обратился к тулякам в годовщину Чернобыльской катастрофы
Алексей Дюмин обратился к тулякам в годовщину Чернобыльской катастрофы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.