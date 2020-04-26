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Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала»

Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала»

Показатели жёсткости воды превышены в Советском и Привокзальном районах.

«Тулагорводоканал» опубликовал информацию о качественном составе питьевой воды, подаваемой предприятием населению. Показатели мутности, цветности и уровня содержания железа находятся в норме. Какие-либо бактерии в водопроводной воде отсутствуют.

Самая жёсткая вода – в Советском и Привокзальном районах Тулы. Там показатели жёсткости составляют 8,0-8,6 и 9,2-9,6 градусов соответственно (при норме 7,0).

В Заречье этот показатель незначительно превышает допустимое значение – от 7,2 до 7,8 градусов. В Центральном районе жёсткость воды составляет 7,6-8,4 градусов. В Пролетарском она существенно ниже предельно допустимой цифры – от 5,2 до 5,5.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:00 +1
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