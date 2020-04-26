Распространение коронавируса в Тульской области: карта на 26 апреля
Общее число пациентов с COVID-19 достигло 644 человек.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
Число пациентов, выздоровевших от COVID-19, за последние сутки не изменилось.
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