В каких городах Тульской области зарегистрирован коронавирус: карта на 22 апреля
Отметим, что COVID-19 не зафиксирован лишь в четырех районах региона: в Воловском, Арсеньевском, Дубенском и Чернском.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден коронавирус. Напомним, на сегодняшний день у нас зафиксировано 436 случаев.
Статистика такова:
- МО город Тула — 187,
- Алексинский район — 10,
- Донской — 18,
- Ефремовский район — 11,
- Заокский район — 14,
- Куркинский район — 2,
- Каменский район — 2,
- Кимовский район — 13,
- Новомосковский район — 19,
- Богородицкий район — 8,
- Тепло-Огаревский район — 24,
- Плавский район — 5,
- Суворовский район — 5,
- Узловский район— 14,
- Ясногорский район — 10,
- Щекинский район — 23,
- Киреевский район — 28,
- Веневский район — 25,
- Белевский район — 17,
- Одоевский район — 1.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 12:48, 11 1211 1
сегодня, в 10:42, 66 11046 2
сегодня, в 10:37, 93 9628 2
сегодня, в 09:59, 21 3424 4
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