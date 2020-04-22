В каких городах Тульской области зарегистрирован коронавирус: карта на 22 апреля

Отметим, что COVID-19 не зафиксирован лишь в четырех районах региона: в Воловском, Арсеньевском, Дубенском и Чернском.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден коронавирус. Напомним, на сегодняшний день у нас зафиксировано 436 случаев. Статистика такова: МО город Тула — 187,

Алексинский район — 10,

Донской — 18,

Ефремовский район — 11,

Заокский район — 14,

Куркинский район — 2,

Каменский район — 2,

Кимовский район — 13,

Новомосковский район — 19,

Богородицкий район — 8,

Тепло-Огаревский район — 24,

Плавский район — 5,

Суворовский район — 5,

Узловский район— 14,

Ясногорский район — 10,

Щекинский район — 23,

Киреевский район — 28,

Веневский район — 25,

Белевский район — 17,

Одоевский район — 1. Детализация по населенным пунктам:

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